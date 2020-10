Corto circuito entre secretarios y concejales de Ibagué

Llamadas sin contestar y mensajes sin responder es la queja de los concejales de Ibagué hacia los secretarios de despacho de la Administración Local.

Los cabildantes llaman la atención porque no encuentran una respuesta a las inquietudes de la comunidad por parte del equipo de gobierno del mandatario local Andrés Hurtado.

“Hablar con los secretarios es muy difícil. Tenemos unos celulares que no sabemos sin son los personales o los corporativos porque nunca los responden. Uno los llama y no contestan o les escribe y nos dejan en visto. Un ejemplo claro, es el secretario de infraestructura, parece que no tiene celular”, lamentó el concejal del partido Conservador Arturo Castillo.

Le puede interesar:

Este miércoles, jornada de posconsumo en Ibagué

Dos jóvenes se ahogaron en el Tolima

En la misma dirección se pronunció el concejal del Centro Democrático Eduar Toro “Curiosamente un secretario me contestó una llamada muy amable. Se me hizo extraño. Justamente al otro día lo teníamos citado a debate de control político, quizás por eso me contestó con amabilidad. Antes no respondía mis llamadas”.

Los concejales también lamentaron los recurrentes cambios en el equipo de gobierno. La constante rotación genera que no se sepa a quién dirigir las inquietudes, si la persona requerida aún está o no en la administración.

“El alcalde ha dicho en público y privado que sus secretarios son de 24 horas y eso es lo que exigimos”, resaltó el concejal Castillo.