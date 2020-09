Youtuber crea campaña contra las amenazas tecnológicas para los niños

Iván Maldonado es un joven del municipio de Fundación, Magdalena que ha liderado desde hace siete años un proyecto denominado 'The green proyect', con el que busca combatir los delitos relacionados a la explotación sexual infantil y las amenazas tecnológicas para niños y adolescentes en tiempos de pandemia por el coronavirus.

A través de sus contenidos en redes sociales, Maldonado concientiza a los padres de familia para que tengan la obligación de proteger a los niños de los daños que ocasionan los abusos en las plataformas digitales y que afectan su salud mental.

"Los padres de familia deben estar en alerta frente a estos delitos cibernéticos. Nosotros hemos realizado varias campañas en colegios y universidades sobre el bullying, pero ahora tiempos de pandemia preocupa muchísimo el acoso en las redes sociales", asegura Iván Maldonado.

En Santa Marta existe una red criminal que contacta a menores de edad por las plataformas digitales y bajo engaños los llevan hasta sus viviendas para luego someterlos a todo tipo de vejámenes sexuales.

Frente a esta situación, el joven actor y creador de contenidos realiza una campaña en redes sociales en la que aconseja a los padres de familia para que tomen decisiones con el fin de proteger a sus hijos de cualquier tipo de abuso o adicción a las plataformas tecnológicas.

"He sido muy enfático en decir que los papás deben estar atentos a la vida que sus hijos muestran en las redes, pero esto no se da teniendo sus contraseñas, sino siendo también sus amigos en estos perfiles (...) se necesita tener una relación de confianza con ellos. Una comunicación efectiva entre padre e hijo ayudará a que ellos no se expongan demasiado en el mundo virtual", refiere Iván Maldonado.

IDENTIFICACIÓN DE PERFILES FALSOS

Maldonado asegura que hay que decirles a los niños y adolescentes que en las redes suele haber perfiles que son falsos y que no deben aceptar a personas que no conozcan. Que usen las plataformas para conectarse con sus amigos.

"Me preocupa muchísimo que los niños estén tan expuestos al peligro en las redes. Recientemente la Fiscalía envió a la cárcel a un sujeto que contactó por las redes a una pequeña de 12 años de edad y bajo engaños, al parecer, abusó sexualmente de ella. ¿En qué sociedad vivimos, esto es delicado y no podemos quedarnos quietos ante esta situación, debemos actuar junto con las autoridades locales y departamentales", señala.

Sostiene que esta red de pedófilos que se ocultan en perfiles falsos, atraen con ganchos psicológicos a usuarios nuevos y los mantienen en sus plataformas durante mucho tiempo, en espera del momento indicado para abusar de ellos.

"Las personas que quieran unirse a esta labor lo pueden hacer conectándome por mis redes sociales que llevan mi mismo nombre. Yo estoy atento a los mensajes, a todas las denuncias que son de conocimiento de las autoridades. Juntos vamos a combatir estos delitos que tanto afectan a nuestros niños y niñas del Magdalena", concluye Iván Maldonado.