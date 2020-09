Elaine Palacio, la primera modelo ‘afro-boyacense’ portada de Vogue Italia

La modelo de 18 años, tiene ascendencia boyacense y del pacífico colombiano. Elaine Palacio nació y creció en Puerto Boyacá (Boyacá). Su belleza auténtica y su carisma, se robaron a su corta edad, la atención de los lentes más importantes de la industria de la moda internacional.

Elaine cobra mayor protagonista en septiembre de 2020, con la edición especial de la prestigiosa Revista Vogue Italia, dedicada al grito mundial de 2020 'Las vidas negras importan', de la cual la modelo afro-boyacense, es portada.

Pero la modelo colombiana también hace parte del catálogo de modelos de Victoria´s Secret, y ha desfilado en las pasarelas de la Semana de la Moda en Nueva York, Semana de la Moda de París y Semana de la Moda de Milán.

A su talento y perseverancia en la moda y la pasarela, la precede su disciplina como deportista, pues durante muchos años, practicó el atletismo mientras se abría espacio en el modelaje profesional.

“Quien siempre me inspiró a ser perseverante en este mundo del modelaje, fue mi abuela. Ella siempre quizo que yo fuera modelo, y siempre me impulsó a esto, de hecho era quien pagaba mis clases de modelaje. Ella, una mujer del pacífico, de la raza negra que llevo con orgullo, chef de profesión, me llenó de motivación y disciplina. Ella siempre creyó y me proyectó a estas oportunidades que estoy teniendo en este momento de mi vida, y espero ser la mejor modelo del mundo, un objetivo claro que llevo en mi vida, con inteligencia, dedicación, y mucha paciencia”, dijo en diálogo con Caracol Radio Elaine Palacio.

La modelo habló su la experiencia que llevó su imagen al reconocimiento mundial: “estuve visitando Colombiamoda, la feria de la moda de Colombia, y allí viví la primera gran decepción de mi vida en mi carrera, pues nunca me eligieron para participar, y de hecho, vi como muchas mujeres negras tenían pocas posibilidades, por lo menos en la época en la que yo toqué esa puerta que nunca se me abrió. Para levantar mi ánimo, un amigo mío, registró una foto mía, y resulta que esa foto llegó a Nueva York donde llamó la atención y de inmediato fui contactada. Jamás pensé que me convertiría como en una revelación de las pasarelas internacionales, y estoy muy agradecida con la vida y con Dios por permitirme vivir esto, por permitirme vivir dificultades pero también grandes alegrías”.

El estilo, la imponencia y la belleza de Elaine han captado la atención de grandes marcas como Victoria's Secret, quien la contrató como una de sus modelos de catálogo y por eso hoy es visible en las fotografías más recientes de las redes sociales de esta firma.

“La oportunidad de estar en Victoria's Secret ha sido un sueño maravilloso. Fue de manera repentina que encontré, como un ángel, a una de las mujeres que me permitió ingresar a esta gran casa de la cual hago parte del catálogo de modelos. Un día cualquiera, en la calle, sin que yo lo buscara, ella me vio, le llamé la atención, me preguntó que si yo era modelo, y ahí hicimos nuestra conexión. Posteriormente llegaron las oportunidades de estar bajo la lente de Victoria's Secret, en sus pasarelas, y ha sido maravilloso para mí”, narró la modelo.

Además Burberry, la prestigiosa casa de moda británica, la eligió como su imagen. También, ha desfilado las creaciones de diseñadores como Alexander Wang, Jonathan Queen, Victoria Hells, entre otros de alta costura.

“Mi carrera por ahora, ha tenido un movimiento rápido pero no fácil. Trabajé en México en toda la semana de la moda teniendo unos 16 años. Cuando llegué a los Estados Unidos, a New York, tuve muchas experiencias difíciles, sin saber hablar inglés y con muy pocos recursos económicos, pues no me pagaban lo que me habían prometido. Nadie sabía, y yo también guardé silencio durante mucho tiempo sobre el horror que pasé iniciando en este mundo. Aguanté hambre porque en el medio me decían que yo estaba gorda. Duré muchas semanas alimentándome de solo agua y lechugas, pero tiempo después me di cuenta que de eso no se trata, y este es un gran mensaje para quienes quieren ser modelos: el estereotipo ahora, es un cuerpo saludable, sano, atlético, y no un cuerpo triste, enfermo y depresivo”, sostuvo Palacio.

Agregó que “hago parte de Woman Management, una de las mejores agencias de modelaje del mundo, y me han dado la oportunidad de abrirme a hacer pasarela en varios países del mundo. Hoy amo las pasarelas, y seguiré siendo disciplinada con mi trabajo para lograr mucho más por mi país, por mi raza, porque me identifica mi piel, y la lucha también es por la igualdad, y por mis raíces”.

Elaine habló sobre su raza afro-boyacense: “en Puerto Boyacá (Boyacá), hay demasiados negros, es algo hermoso. Mis abuelos son del choco, yo tengo sangre del pacífico, pero mis hermanos y yo somos de Puerto Boyacá, y mi padre es de Barrancabermeja, así que tengo una mezcla muy colombiana. Sin embargo yo soy muy orgullosa de ser boyacense, y me encanta decirlo y representar a mi país, en el modelaje, cuando era niña, quería representar a Colombia en el deporte, no fue así, pero hoy mi país está arriba, mientras hago modelaje, entonces esto es muy gratificante, y es una responsabilidad el seguirlo manteniendo”.

La alegría y el carisma de Elaine, el orgullo por su raza y su tierra, es su propio sello, el que le abre camino en la codiciada industria de la moda, conquistando los lentes y las marcas más importantes del mundo que elogian su belleza representativa y la destacan como una cara fresca, auténtica y con ese estilo afrocolombiano que juega bien con su carisma.

Uno de los rostros que encabeza la portada dedicada a la importancia de la cultura afro en el mundo es el de Elaine, pues la Revista Vogue Italia la eligió para ser parte de su nueva edición digital, donde se resaltaron 100 historias, 100 personajes que tienen impacto en la industria.

Para Elaine, la belleza afro-boyacense, vienen más portadas con la misma revista italiana, así como otros proyectos que poco a poco la van catapultando como una de las mujeres más llamativas de la industria de la moda.