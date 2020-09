Analistas se pronuncian por decisión de la Corte Suprema frente al esmad

“El esmad queda herido de muerte” con esa frase Jairo Libreros analista en seguridad, y docente se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el actuar de este grupo especial de la Fuerza Pública en las protestas públicas.

Advirtió el catedrático que esta decisión “abrirá un capítulo complicado dentro de la política de seguridad por la anuencia de jueces y magistrados que no sabemos a dónde va a llegar”.

Indicó que “el problema es que cuando hay un acto de vandalismo es muy difícil distinguir con la suficiente exactitud quienes son la personas que pueden resultar afectadas al hacer uso de la fuerza especialmente las armas al momento de contener estos actos”.

“Yo creo que en estos momentos por cuenta de esta sentencia la negociación, porque la corte es clara, deben sentarse con diferentes organizaciones sociales a negociar los procedimientos de intervención que pueda garantizar el uso de la fuerza. El esmad queda herido de muerte en esta situación”.

“Donde se llegue a presentar una protesta donde los actos de vandalismos no sean bien manejados por la Policía o el esmad, el debate sea contrario dejamos sin armas al esmad y que ya los ciudadanos no pueden protestar, creo que esto es muy delicado, y será la partida o la cuota inicial para la incapacidad que va a tener el esmad para controlar los disturbios frente a la protesta pacífica y el mensaje es preocupante porque muchas personas van a preferir evitar la protesta pacífica para no quedar en medio de las balas u actos vandálicos en contra de la democracia”, puntualizó.