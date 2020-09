Aumentan las protestas de los vendedores ambulantes

“La Alcaldía nunca respondió nuestro derecho de petición, hubo mesa de concertación, y esto no prosperó. Estamos preocupados no hay respuesta y necesitamos trabajar”, dijo a Caracol Radio don Jorge Morales, Presidente del Sindicato de los vendedores ambulantes.

Explicó que después de la pandemia no hay respuesta de las autoridades locales para informarles cómo se les va a permitir trabajar.

“Nuestras necesidades no esperan, lo que tenemos son deudas y nosotros somos una población sensible que la administración no le ha prestado atención”, dijo el vocero de los trabajadores informales.

Y agregó que “lo que ha hecho el Alcalde es colocar vallas y policías y reprimir la opción de dejarnos trabajar. El comercio con esa medida se está acabando y el no hace nada”.

Finalmente señaló que hoy son más de cien personas que piden se les permita darle continuidad a su trabajo en el espacio público porque no tienen otra opción.