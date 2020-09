¿La red hospitalaria de Medellín llegó a las 1.000 camas UCI?

En Medellín Hoy por Hoy habló Ruth Helena Mena Pino, Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud sobre la capacidad instalada de la red hospitalaria de la ciudad quien según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó a las 1.000 camas de cuidados intensivos, la funcionaria explicó que aunque se tenga esta capacidad no todas entran en funcionamiento:

"Nosotros tenemos 1.000 camas de UCI, de las cuales están activas 776 camas, de las cuales 6 son de pediatría, porque a los niños también les da COVID. Las camas pendientes no se activan por la capacidad de ocupación, porque no es solo la cama, detrás de la cama hay un recurso humano, que no lo puedo tener de una manera lista y presta, porque el porcentaje de ocupación no me lo requiere", afirmó la Subsecretaría

Según Mena la Secretaría de Salud, no le puedo dar la directriz a la red hospitalaria de que active esas camas debido a que esto sería un gasto innecesario para las IPS

"Estamos en una alerta naranja, constantemente estamos monitoreando el comportamiento de la pandemia, el crecimiento de los casos. Entonces, dependiendo de eso, vamos llamando a las entidades de salud para que las vayan activando a medida que la ciudad las requiera. Aquí en Medellín tenemos un sistema de emergencias médicas, integrado por todas las IPS que integran la red hospitalaria, entonces la activación nunca se hace de manera autónoma por parte de la Secretaría, sino que hay una comisión que va informando las novedades", agregó