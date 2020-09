Capitanía de Puerto de Cartagena advirtió deterioro del galeón Bucanero

Tras conocerse una emergencia en la que funcionarios de la Armada Nacional, debieron intervenir para que el galeón Bucanero no se fuera hasta las profundidades en la bahía de las Ánimas, Caracol Radio conoció un documento donde se advertía el mal estado del barco.

En la misiva el Capitán de Puerto de Cartagena, Jorge Enrique Uricoechea, solicitó a la Alcaldía suspender el permiso para actividades comerciales, hasta tanto no se realizarán algunas adecuaciones para preservar la seguridad del personal a bordo.

“Al no reunir las condiciones mínimas de seguridad para la navegación, no le fueron renovados los certificados de seguridad ante la Autoridad Marítima desde el mes de octubre de 2014, al presentar avanzado deterioro estructural y de quebranto en el casco; razón por la cual el propietario procedió a cancelar su matrícula marítima y efectuó registro ante la citada inspección fluvial como Artefacto Fluvial. Dicha Inspección Fluvial conceptúa que el Artefacto en mención goza de condiciones de seguridad y no representa riesgo alguno abordo ni a sus alrededores”, expresó el oficial.

En febrero de 2020, la entidad pidió llevar al galeón hasta dique seco para efectuar los trabajos, no obstante, se desconoce si los mismos fueron levados a cabo. Lo cierto es que lo sucedido, no refleja una imagen favorable sobre el estado del histórico barco.