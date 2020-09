Los boyacenses mandan a estudiar historia al senador Benedetti

En el departamento de Boyacá mandaron a estudiar un poco de historia al senador Armando Benedetti quien dijo en el programa Al Ataque con Salud Hernández, sobre los hechos ocurridos en Popayán cuando un grupo de indígenas tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar.

“Hay algo más tonto que el Puente de Boyacá. Hay algo más tonto en este país que el Puente de Boyacá, no es ni puente ni un carajo. Es fue la última guerra que se vio de un poco de tipos descamisados, enfermos allá, ahí no hubo ninguna pelea. Ah, pero como peleo Bolívar y Santander, entonces esa fue la súper guerra”.

Y continúo diciendo: “la súper guerra viene es después cuando los españoles tratan de hacer la conquista y tratan de entrar por el Caribe, por Salgar, por Puerto Colombia donde estoy yo ahora. Querían subir el río Magdalena para tomarse. Si los dejan pasar de aquí hubieran reconquistado a la Nueva Granada…”.

Ante esta aseveración el senador Ciro Ramírez, dijo: “Dicen que la ignorancia es atrevida, al senador Benedetti le faltan unas cuantas clases de Historia, tiene que saber que esta tierra fue la que le ayudó a esa campaña admirable, a esa Campaña Libertadora, darle la independencia a este país. Debería Armando Benedetti devolverse al colegio a una muy buena clasecita de historia”.

Por su parte el senador, Jorge Eduardo Londoñodijo que, “lo que es chistoso y paradigmático es que la referencia que se hace sobre el Puente de Boyacá la haga una persona como el senador Benedetti que siempre ha defendido las clases que ahora, chistosamente también critica y a las cuales vapulea, pero bueno. Mi abuelita siempre me decía; de los payasos es mejor reírse y no discutir con ellos”.

Entre tanto, el representante César Pachón le dijo al senador que “es ignorante de la historia y ofende la memoria histórica y el proceso de lucha de los colombianos por la justicia social, que son esos mismos a los que él llama, descamisados enfermos”.

“Desconoce la historia, porque la entrada por el Caribe de los españoles en la reconquista por lo que hoy es Cartagena fue antes de la victoria final en el Puente de Boyacá y no después como él lo dice. Desconoce la historia porque mientras Sebastián de Belalcázar asesinaba indígenas y negros, Bolívar luchaba al lado de ellos, de esos indígenas, de esos negros para devolverles la dignidad por medio de la batalla”, terminó diciendo el congresista.

El exgobernador, Carlos Amaya también le respondió al senador Benedetti, “cuando quieras vente a la tierrita y acá los niños de los colegios te pueden dar a conocer la importancia del Puente de Boyacá para Latinoamérica. Y recuerda, la historia de las libertades está llena de descamisados, no de perfumados”.

Después de sus declaraciones salidas de tono que molestaron a los boyacenses el senador Benedetti escribió en sus redes sociales, “no me he metido con mis conciudadanos de la linda tierra de Boyacá. Mi abuela Cerlina Luz Sáenz era de Boyacá, tengo sangre de allá. El punto es que la independencia no empezó en el puente de Boyacá, en los 3 años siguientes hubo batallas en el Caribe, en Santander y en el Llano”.