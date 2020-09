Con falsas ofertas de empleo estarían estafando personas en Risaralda

A través de páginas de ofertas de empleo circula una supuesta vacante laboral para vigilantes en el municipio de La Virginia, en una empresa denominada Plásticos Cintex SA que supuestamente está ubicada en este municipio.

Al parecer, cuando alguien se comunica con la supuesta compañía y manifiesta estar interesado por el puesto de trabajo, le envían un correo indicándole que fue seleccionado y los pasos que debe seguir para la presunta contratación, esto, sin antes solicitarle documentos personales, experiencia o cursos de vigilancia a la persona interesada.

Adjunto a dicho correo, que es firmado por una mujer que se identifica como Claudia Alejandra Corzo, quien dice ser la coordinadora de recursos humanos de dicha empresa de plásticos, envían un formulario para autorizar la realización de unos exámenes médicos en un laboratorio clínico el cual aseguran que está ubicado también en La Virginia.

Jhon Henry Arias es un ciudadano de Pereira que denunció ante los micrófonos de Caracol Radio esta oferta, pues asegura que le pareció sospechoso cuando en el mismo correo, la supuesta empresa le solicitó una consignación previa de 93.000 pesos a una cuenta de ahorros para, posteriormente, según le indicaron, asignarle la cita de los exámenes médicos.

"Dijeron que sí, que me iban a contratar y que me iban a enviar unas instrucciones. En ese correo me mandaron una lista de exámenes de laboratorio que uno tiene que autorizar y también dijeron que para tener la certeza de que uno sí va a ir debe consignar una cantidad e ir con recibo en mano a los exámenes en un laboratorio de La Virginia", contó Arias.

Caracol Radio se dio a la tarea de corroborar esta denuncia y nos comunicamos con quien asegura ser la coordinadora de recursos humanos de la empresa para manifestarle interés en la supuesta oferta laboral para el puesto de vigilante y, ante la insistencia de nuestra parte para que indicara el lugar exacto en el municipio de La Virginia a dónde habría que dirigirse para los exámenes médicos, la mujer señaló que esta información solo sería dada una vez se le enviara el soporte de pago de los 93 mil pesos.

Luego de buscar información sobre la empresa llamada Plásticos Cintex SA, encontramos que efectivamente sí existe, pero está ubicada en la Ciudad de México y no en La Virginia, Risaralda.

A través de la página web de Registro Único Empresarial y Social, RUES por sus siglas, no se halló ninguna empresa que coincidiera con este nombre y ciudad dentro del país.

Además, nos comunicamos nuevamente con la persona que manifiesta en los correos ser la coordinadora de recursos humanos y tan pronto nos identificamos como periodistas de Caracol Radio la mujer colgó el teléfono y, a pesar de que intentamos comunicarnos con ella en varias ocasiones más, no contestó nuestras llamadas.

Por otra parte, las personas que se han hecho pasar como interesados en la oferta sí han recibido llamadas en las últimas horas desde esa misma línea telefónica para insistirles en que perderán la vacante si no consignan prontamente los 93 mil pesos.