Proceso contra el Alcalde de Armenia es injusto: Abogado

En el marco de una rueda de prensa que se realizó a través de un Facebook Live, la defensa del alcalde suspendido de Armenia, José Manuel Ríos, informó sobre las acciones que se adelantan a favor del mandatario donde evidencian irregularidades en el proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo al abogado Jorge Iván Acuña, el proceso es injusto ya que han transcurrido 3 meses de la suspensión y no hay pliego de cargos por lo que no se ha brindado la oportunidad de que el mandatario pueda defenderse en derecho. Agregó que no hay menor asomo que se generó algún hecho de corrupción. Afirmó que después de 3 meses el proceso está congelado, pues no hay avances en la investigación.

Indicó que hoy debería conocerse un pronunciamiento por parte de la Procuraduría dando respuesta a la solicitud de nulidad que interpuso la defensa, si tal pronunciamiento no se genera se interpondrá una acción de tutela con el fin de restablecer los derechos del alcalde.

El abogado referenció el caso que adelantó en la defensa del ex alcalde Gustavo Petro cuando fue destituido y destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en que ninguna autoridad administrativa puede destituir o inhabilitar al alcalde elegido por voto popular.

Finalmente explicó que al alcalde lo suspendieron por una frase como “Hemos actuado bien” que no genera mayor connotación puesto que el mandatario se preparó ante la emergencia con su gabinete y estableció las medidas a tomar.