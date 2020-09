Hoy marcharán los Empresarios de la Ciudad de la Noche en Manizales

Empresarios de la Ciudad de la Noche en Manizales marcharán hoy desde las 10 a.m., por el derecho al trabajo de empleados de bares, discotecas, músicos y demás oficios del sector que señalan están en quiebra.

“El objetivo es que el señor alcalde se acuerdo que nosotros existimos, ya vamos a ajustar seis meses y no se acuerda de nosotros, estamos reventados en el tema de arrendamientos, de empleados más que nada, el gobierno acaba de sacar un decreto, el 1168 donde no nos tienen en cuenta.

Y la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, dice que Manizales en contagios está muy bien llevado, y sale el Secretario de Salud a decir que estamos altamente contagiados, no entendemos eso, que van a pedir más toque de queda, pico y cédula y ley seca, y se han olvidado de nosotros, estamos al borde de la locura”. Expresó Fernando Cañón, representante de los empresarios de bares y discotecas.

Indica que a gran parte de los empresarios de este sector los bancos no les aprobaron los créditos y que, en cuanto a arrendamientos, no hubo concesiones que les ayudara a solventar el tiempo en que han estado cerrados los locales o que han tenido que transformar los negocios con ventas que no llegan a cubrir lo que anteriormente recibían.

“El mensaje es que la gente que conozca lo que estamos nosotros viviendo, pasando, que nos ayuden y apoyen, porque no aguantamos más esta parte económica y el gobierno nunca se acordó de nosotros. Somos los primeros en cerrar apoyando a la administración municipal el 15 de marzo y esta es la hora en que no nos apoyan a nosotros y vamos a ser los últimos en abrir”. Indicó

El recorrido irá desde el sector de El Cable hasta la plazoleta de la Alcaldía de Manizales y se pide a los participantes que mantengan las medidas de bioseguridad como el tapabocas, alcohol líquido o gel antibacterial y la distancia requerida.

