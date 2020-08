Mujer de 25 años sobrevive tras intento de feminicidio en Barranquilla

Mónica Ojeda Pabón sobrevivió después de que el pasado martes 25 de agosto fuera víctima de intento de feminicidio por su expareja, Said Nieto Yepez, quien apareció después de seis meses para causarle graves heridas con cuchillo en su cuerpo y en su cabeza al golpearla con piedras, frente a la hija de ambos, una menor de siete años de edad.

En diálogo con Caracol Radio, la joven de 25 años de edad relató que a pesar de la detención que hoy cumple su agresor, éste no ha sido judicializado por lo que teme que pueda quedar en libertad.

“He tenido unos días donde no siento paz, me siento intranquila e insegura porque si lo sueltan, él puede terminar con lo que empezó”, relató.

Agregó que las agresiones comenzaron en el 2015 pero por temor nunca denunció. “En el 2018 volvieron los golpes y fue cuando tomé valor de denunciarlo pero eso solo se quedó en papel porque las autoridades nunca hicieron nada. La semana pasada él estaba convencido de asesinarme pero gracias a Dios que no pudo”.

Al ser preguntada si ha recibido ayudas del Estado, Mónica respondió que ha recibido muchas llamadas de solidaridad pero “ninguna ayuda en concreto”

“Lo único que me dieron fue un amparo policial y con frecuencia una patrulla hace revistas en mi casa, pero no es suficiente, quiero que se haga justicia”, indicó.

La joven señala que su hija no duerme desde entonces impactada por la escena de la que fue testigo. “Ella me abraza, dice que me apoya, me ve el rostro y llora. No ha podido dormir porque dice que cuando cierra los ojos enseguida piensa en ese momento cuando yo era atacada”.