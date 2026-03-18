Músico vinculado a Colombia, bajo investigación en EEUU por lavado de dinero del narcotráfico

Las autoridades rastrean depósitos en efectivo que habrían sido justificados como ingresos por conciertos en Colombia y operaciones comerciales. Su identidad hasta el momento no ha sido revelada.

El caso se enmarca en un esquema internacional de lavado de dinero, por el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de 14.9 millones de dólares.

La demanda civil, presentada originalmente en 2024 y hecha pública recientemente, detalla un complejo sistema de lavado de dinero basado en el comercio. Este mecanismo consiste en depositar ganancias del narcotráfico en efectivo en cuentas bancarias en Estados Unidos, utilizando empresas reales o ficticias, para luego transferir esos fondos a otros países mediante la compra y venta de bienes o servicios.

De acuerdo con la investigación, las autoridades rastrearon estos fondos a través de cuentas vinculadas a compañías con operaciones internacionales, incluyendo múltiples empresas de importación y exportación.