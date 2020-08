Fallo de CIDH caso Petro, base de apelación frente exalcalde Armenia

Apelando al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el abogado del exalcalde de Armenia apeló el fallo que lo destituyó e inhabilitó por 20 años.

Cabe recordar que el día 28 de agosto de 2.020 fue proferida decisión de Primera instancia por parte de la Procuraduría primera delegada para la contratación estatal en la que se decide imponer una sanción de destitución e inhabilidad general por un término de 20 años contra el exalcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez por el escándalo de la corrupción en la valorización.

Contexto: Inhabilitan por 20 años al exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez



En Caracol Radio hablamos con Jhon Faber Quintero Olaya el abogado del exmandatario que señaló que luego de apelar la decisión disciplinaria anunciada por el ministerio público no solo por no estar de acuerdo con los argumentado por la Procuraduría sino además porque no se tuvo en cuenta el reciente fallo de la CIDH en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, donde señala que este ente de control no tiene competencia para destituir un funcionario público elegido por votación popular.

El apoderado del alcalde agregó “efectivamente uno de los fundamentos de nuestra defensa como lo hicimos antes de conocerse el fallo es acudir a este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cobija a mi defendido toda vez que fue elegido popularmente y no aplicará esta sanción disciplinaria”

Le puede interesar: Estado colombiano deberá indemnizar a Petro con 28.000 dólares



Finalmente el exalcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez a través de un comunicado expresó “soy respetuoso de las instituciones, creo en la justicia y ante ella seguiré ejerciendo mi derecho de defensa, demostrando que no me asiste ningún tipo de responsabilidad disciplinaria y de ninguna otra índole con lo sucedido en la ciudad de Armenia con las obras de valorización”