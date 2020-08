Tras 7 meses asignan cita a paciente de Coomeva gracias a Caracol Radio

En una verdadera odisea se ha convertido para Julio Echeverría, obtener al menos una cita por medicina general en la EPS Coomeva.

Este adulto mayor quien además es recuperado de cáncer, señaló a los micrófonos de Caracol Radio que fue sido imposible comunicarse a los teléfonos institucionales, según él, porque nadie contesta ni entrega razones.

Lea también: El 1 de septiembre inicia identificación de venezolanos en Cartagena

"Ahora la excusa es el COVID-19, yo desde el mes de octubre no me tomo un medicamento, y desde enero estoy pidiendo una cita pero se metió la pandemia y no me responden", expresó el usuario.

Gracias a la ayuda de Caracol Radio, la EPS le asignó una cita a Julio; él aclaró que sus pagos están al día.