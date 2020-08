5.000 familias del Atlántico recibirán subsidio de vivienda

Las familias que cuenten con ingresos de hasta 1.754.000 pesos por fin podrán adquirir vivienda propia. A través de la estrategia 'Vivienda para la Gente', la Gobernación del Atlántico beneficiará con un subsidio complementario a los hogares que accedan al programa del Gobierno Nacional 'Mi Casa Ya'.

"Decidimos otorgar 5 mil subsidios adicionales para las familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y que buscan adquirir una vivienda con el programa 'Mi Casa Ya'. El objetivo es facilitarles a esos hogares el cierre financiero del crédito para lograr su sueño de tener casa propia" indicó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.

Lea también: Caseteros en Puerto Colombia piden acelerar piloto de playas

Noguera agregó que los 5 mil subsidios departamentales serán de un monto superior a los 6 millones de pesos destinados a las familias que quieran adquirir una vivienda de hasta 78 millones de pesos (90 smlmv) y, que sumados al beneficio del programa 'Mi Casa Ya' (30 salarios smlmv), representará un total de 32.449.000 de pesos por familia.

Para acceder al beneficio, quienes se postulen deben cumplir con los requisitos que exige el Gobierno Nacional para otorgar el subsidio de 'Mi casa Ya': no ser beneficiario de un subsidio para vivienda nueva, no ser propietario de vivienda a nivel nacional y no haber recibido recursos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH). Además, el ciudadano no debe estar reportado en centrales de riesgo.

Lea también: Bares en Barranquilla se preparan para plan piloto

El secretario de Vivienda del Departamento, Alejandro Quintero, explicó que las familias deberán aplicar el subsidio en proyectos escogidos en cualquiera de los municipios del Atlántico y cumplir con todos los requisitos legales. "Los municipios que quieran aportar recursos adicionales para dichos proyectos podrán hacerlo de manera complementaria a los subsidios tanto del Gobierno Nacional como el de la Gobernación", agregó el funcionario.

Para la gobernadora, Elsa Noguera, estos proyectos de vivienda se constituyen en uno de los motores de la reactivación económica en el escenario de la pandemia y pospandemia, "ya que nos permite generar oportunidades de empleo y emprendimiento, y así dinamizar la economía en nuestros municipios", afirmó la mandataria.

La meta de la Gobernación del Atlántico para el cuatrienio es construir 11 mil viviendas nuevas de Interés Prioritario, mejorar las condiciones de 1.500 casas y otorgar titulación a 5 mil predios, tanto en zona urbana como rural, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Gobernación y los municipios.