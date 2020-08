"Estamos en un momento de crisis en la institucionalidad y gobernanza"

Piedad Patricia Restrepo, vocera del movimiento "Todos Por Medellín", explicó, en Medellín Hoy Por Hoy, que a través de esta plataforma de participación ciudadana buscan realizar una amplia veeduría a la Alcaldía de Medellín y EPM, debido a los recientes acontecimientos, que incluyen la renuncia de los miembros de varias juntas directivas y otras decisiones que, según explicó, involucran y ponen en riesgo el patrimonio público de la ciudad.

"Nuestra veeduría nació hace apenas dos días, es una plataforma de participación abierta para quienes se sientan identificados con el objetivo de proteger lo público, que es de todos (....) aquí va a haber pronunciamientos con base en el rigor, vamos a trabajar con datos verificables, informes permanentes, porque queremos que la ciudadanía se sienta identificada y esté informada", aseguró la vocera.

Por otra parte, reiteró que, contrario a lo afirmado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el movimiento no tiene como objetivo la revocatoria del mandato, sino hacer propuestas de ciudad y buscar respuestas oportunas por parte de la administración municipal, con respecto a los interrogantes que surjan a raíz de sus decisiones.

"No permitimos que ningún miembro de partido político alguno pertenezca a nuestra veeduría, somos una plataforma para la ciudadanía, plural, diversa y participativa para que hablemos de lo público, no permitimos personas con intereses económicos en EPM o la Alcaldía. Nuestra veeduría no está pensada, ni tiene como objetivo la revocatoria del mandato, es un error muy grande hacer esa afirmación", añadió.

Finalmente, aseguró que se encuentran trabajando en el primer pronunciamiento oficial, en el cual plantearán varios interrogantes con respecto a la nueva junta directiva de EPM.