Realización de la Feria de Manizales aún no está definida

Juan Felipe Jaramillo Salazar, Secretario de las TIC y la Competitividad de la capital caldense, indicó que aún no está escrita la historia sobre cómo se seguirá desarrollando la pandemia por COVID-19, por lo cual no es posible tomar ninguna determinación en este momento sobre la realización o no de la edición 66 de la Feria de Manizales a inicios de 2.021.

Lea también: Municipio pedirá nulidad a orden de arresto contra el Alcalde de Manizales

Afirmó que se debe hacer un monitoreo permanente a la manera en que se controla la propagación de los contagios de acuerdo a la reapertura de los diferentes sectores, el respeto de las normas de bioseguridad y el autocuidado. Aclaró que es muy complejo decidir desde ahora qué pasará con este evento, aunque recordó que el pico del coronavirus aún está por llegar.

Lea también: Conglomerado por Coronavirus en la Clínica Avidanti es menor

Recalcó además que de acuerdo con lo que se ha registrado en otros países, esta clase de aglomeraciones con varias decenas o cientos de personas han representado un incremento importante en el número de pacientes infectados, por lo cual se debe tener máxima prudencia a la hora de tomar alguna determinación.

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas, Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1.180AM