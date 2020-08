Autopista internacional registra cambuches de migrantes

Preocupados por el nivel de hacinamiento y represamiento de migrantes en la ruta Cúcuta -Villa del Rosario se declararon los residentes del sector frente a lo que está ocurriendo en la frontera.

Los vecinos del área llamaron la atención de las autoridades al advertir que “el problema que no era nuestro termino siendo, pero más allá de esto, como se habilitan puestos de control y las autoridades permiten que se empiecen armar cambuches en la zona, con el riesgo sanitario que esto implica” dijo uno de ellos.

El ex secretario de seguridad ciudadana Mauricio Franco en diálogo con Caracol Radio explicó que “estamos expuestos a una situación en la que no vemos reacción de las autoridades colombianas con un problemas que hemos venido padeciendo desde hace cinco años y que cada día se hace más complejo”.

Precisó que “frente a esta situación no sabemos quién controla, quien decide la atención de estas personas que en su desespero empezaron armar cambuches por toda la autopista internacional”.

Finalmente dijo “los problemas políticos de las dos naciones tienen a una región en un estado muy crítico y sin solución…”