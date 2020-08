"Pensaba que no iba a vivir o volver a la libertad": liberado en Catatumbo

Ante una Comisión de la Defensoría del Pueblo, el CICR y la Iglesia Católica fueron entregados Robinson Arcila y Albeiro Arcila, quienes estaban en poder de disidentes del Frente 33 desde el pasado 25 de julio de 2020 en Catatumbo.

Robinson Arcila, uno de los liberados aseguró " el problema fue porque mi tío Aldemar Arcila era excombatiente de las Farc y estuvo en el proceso de paz, pues debido a eso fuimos privados de la libertad, por ser familiares de él y porque tenían sospechas de nosotros también".

"Gracias a Dios investigaron bien y las Farc hoy nos han dejado libres, nos respetaron la vida, voy a regresar con mi familia, por mi hija, por mi mamá, estos días no fueron fáciles, pero no hubo maltrato. Pensaba en que no iba a vivir o volver a la libertad". Señaló Arcila

Otras dos personas, familiares del excombatiente, aún se encuentran secuestrados y se espera una próxima misión humanitaria para lograr su liberación en la región.

El pasado mes de Julio se reportó el secuestro de cuatro jóvenes en la vereda Caño Mariela, corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú, donde fueron retenidos Yeison Arcila Giraldo, Robinson Arcila, Anderson Arcila Ocampo y Albeiro Arcila Giraldo.