Pico de Covid-19 se extenderá hasta octubre de 2020 en Tunja: alcalde

El alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme sostuvo que tras las medidas rigurosas adoptadas hasta ahora se ha logrado reducir en la ciudad, en un 66% el riesgo de contagio teniendo a la fecha 666 casos confirmados y 10 fallecidos.

Sin embargo advirtió que el pico del coronavirus se extenderá en la ciudad hasta el mes de octubre, por lo que se establecerán algunas prohibiciones, nuevas medidas que se aplicarán desde el 18 al 31 de agosto en la capital de Boyacá.

Fúneme, invitó a los ciudadanos a poner todo su compromiso en esta lucha contra la pandemia y así continuar siendo una ciudad ejemplo a nivel nacional.

“Siendo una de las 32 capitales y una de las dos ciudades con más de 100.000 habitantes (Uribia y Soacha), se ubica en el lugar 25 de contagios a nivel país y que según la proyección epidemiológica si no se hubieran tomado medidas, la ciudad tendría 3 mil casos confirmados y por lo menos 30 personas fallecidas”, explicó el alcalde de Tunja.

Agregó que las medidas restrictivas frente a la pandemia, sí han dado resultados: “respecto a las medidas tomadas este fin de semana, se logró una importante reducción en: casos por violencia intrafamiliar: reducción del 75% de casos. Atención por accidentes de tránsito en centros hospitalarios: reducción del 73% de casos. Atención por riñas en centros hospitalarios: reducción del 67% de casos”.

Dentro de las nuevas disposiciones, el alcalde decretó que el Toque de queda de lunes a viernes se mantiene de 9:00 p.m a 5:00 a.m. Los fines de Semana, exactamente el sábado 22 de agosto desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am del domingo 23. El domingo 23 de agosto desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am de lunes 24 de agosto. Sábado 29 de agosto desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am del domingo 30 de agosto. Domingo 30 de agosto desde las 7:00 pm hasta las 5:00 am del lunes 31 de agosto.

Las medidas para el comercio en general, se tomarán así: de lunes a viernes con pico y cédula par e impar en el horario habitual.

Los Fines de semana, habrá pico y cédula par e impar de 6:00 am a 6:00 pm.

El horario de los Restaurantes en Tunja será de 6:00 am a 9:00 pm a través de domicilios y plataformas electrónicas.

Hay que decir que los domicilios pueden operar las 24 horas en la ciudad.

Sobre la Ley Seca, el alcalde informó que se aplicará desde el viernes 21 de agosto a las 8:00 pm hasta el lunes 24 de agosto a las 5:00 am; y desde el viernes 28 de agosto a las 8:00 pm hasta el lunes 31 de agosto a las 5:00 am.

En lo que tiene que ver con el proyecto piloto de apertura de restaurantes para atención en mesa ya se han realizado 45 visitas de validaciones de protocolo, 7 de ellos están listos para funcionar a partir de este 18 de agosto. Serán 50 establecimientos comerciales que podrán abrir para atención en mesa, el objetivo principal es que a más tardar el viernes 21 de agosto los 50 estén funcionando.

De otro lado, el alcalde señaló que se presentó un Proyecto al Ministerio de Protección Social por 720 millones de pesos para incrementar la capacidad hospitalaria por medio de la cual se abrirán 15 camas en la unidad de cuidado intermedio y 10 camas en hospitalización básica.

Además, informó que para el 1 de septiembre se firmará el convenio con la fundación Santa Fe a través de una plataforma digital que busca la promoción del bienestar emocional y salud mental.

De la misma manera, con el fin de apoyar los procesos que propendan por la protección de la salud mental de niños, jóvenes y adultos se abren las inscripciones a las escuelas de formación deportiva, promoción juvenil y adulto mayor, estas se realizarán del 24 al 30 de agosto a través de la página www.irdet.gov.co.

Adicionalmente, desde la gerencia del IRDET se presentará un protocolo de bioseguridad para las actividades deportivas de los fines de semana, especialmente las relacionadas al ciclismo.

Para finalizar el mandatario de los tunjanos hizo un llamado a no bajar la guardia y reconoció el compromiso de los ciudadanos que han trabajado juiciosamente para proteger la seguridad y salud de la ciudad de Tunja.