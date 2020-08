“EPM tenía una junta directiva absolutamente sobresaliente”

Carlos Enrique Moreno, exgerente de de EPM entre 1990 y 1992 envió una carta al actual gerente de la compañía, Álvaro Guillermo Rendón, tras las decisiones asumidas por éste de tomar acciones legales contra contratistas y compañías de seguro del proyecto Hidroituango sin el respaldo de la junta directiva que posteriormente renunció.

Moreno expresó que le pareció extremo la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero como presidente de la Junta Directiva, de la reclamación de más de nueve billones de pesos sin ser consultada con todos los miembros de la junta:

“Argumentando que estaba dentro de las atribuciones del gerente y que el tiempo era corto cuando tuvieron años para estructurarla, me parece insólito y no creo que tenga precedentes. Eso tiene consecuencias demasiado profundas sobre las que confío que ustedes hayan reflexionado, ya que no requirieron de la Junta Directiva para su análisis”,expresó el exgerente de EPM

Según Carlos Enrique la decisión de ir directamente contra los contratistas puede tener consecuencias como que las compañías de seguro opten por esperar el fallo, que los bancos y financiadores internacionales, frenen sus líneas y que se siga afectando la calificación de EPM:

“Usted señor gerente y el señor alcalde tomaron una decisión trascendente que tiene enormes consecuencias económicas, no todas positivas. Quisiera estar seguro de que esta decisión tuvo una completa y clara matriz de riesgos que la soportó y serán los organismos de control los que evalúen la solidez de los argumentos que motivaron su decisión”, manifestó

Moreno manifestó que no estuvo de acuerdo con la renuncia de la Junta Directiva porque además de considerarla sobresaliente en “un esquema de pesos y contra pesos, elimina este equilibrio dejando solo los pesos”, pero que entiende que los miembros "no podían permanecer simplemente como testigo pasivo dejando constancias en actas”.