AeroMatecaña sigue recibiendo avales para reactivar sus vuelos nacionales

La Aeronáutica Civil dio vía libre para realizar vuelos domésticos entre Pereira y la ciudad de Medellín; esta ruta iniciará operaciones el primero de septiembre y tendrá dos frecuencias diarias.

Francisco Valencia, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, relató que los trayectos al Aeropuerto Olaya Herrera estarán a cargo de la aerolínea EasyFly y se despacharán desde la zona oriental de la nueva terminal aérea, a través de los counters 12 y 14.

"Un primer vuelo que sería 6:40 am y un regreso inmediato desde la ciudad de Pereira a las 8:00 am y estamos analizando la posibilidad de una segunda ruta en horas de la tarde, aún no hay precisión en ese segundo vuelo, estamos en conversaciones con la aerolínea EasyFly que sería la encargada de los trayectos, también estamos ultimando detalles con la Aeronáutica Civil", informó el gerente Francisco Valencia.

Por otro lado, explicó que los trabajos de remodelación del AeroMatecaña avanzan en un 96 %; por lo tanto, estarán ultimando detalles durante las próximas dos semanas.

"Todavía nos faltan detalles, estamos en un 96 % de avance, no obstante ya las rutas autorizadas van a estar en las áreas especializadas para vuelos nacionales y se realizarán en los counters 12 y 14 y el flujo de pasajeros se desplazará hacia el costado izquiero de la terminal y por eso vamos a trabajar en la adecuación total con el fin de garantizar esta operación", explicó Valencia.

La aprobación de los vuelos entre Pereira y Medellín se suma al aval que ya había recibido la terminal aérea pereirana para realizar operaciones entre con el aeropuerto de Rionegro, Antioquia.

Lea también: Más de 11 mil risaraldenses no han cobrado el subsidio de ingreso solidario