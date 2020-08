Estrategia Prass ayudará a salvar vidas de covid: Sergio Prada

Para el gerente de la clínica Materno Infantil, Sergio Prada, la pandemia en Santander no se superará tan rápido, si no se establecen varias estrategias.

Una de ellas, sería las pruebas de rastreo para verificar la cantidad de contagio en el menor tiempo posible, se trata de la estrategia denominara “pruebas Prass".

El doctor Prada indicó que a pesar de que lleguen más ventiladores a la región, esa no será la solución para salvar vidas.

“ No vamos a alcanzar a tener ventiladores para todo el mundo, si no hay estrategias de salud pública, como la estrategia Prass, que son pruebas de rastreo para hacer un aislamiento rentable, no solo con ventiladores se salvarán las vidas”, destacó .

Indicó que su entidad tendrá una ampliación de camas UCI para adultos, de tener siete, en las próximas horas se ampliarán a 17 unidades en el que ya se tiene todo listo para que los ventiladores se conecten y de una, entren en funcionamiento.

"Tenemos un mayor número de casos de covid, debemos actuar de manera colectiva, aislar sitios , barrios, comunas, la estrategia Prass debe funcionar, si seguimos así, presentaremos un pico alto desde el 15 de septiembre hasta el 30 de octubre”