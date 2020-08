"No me robé nada": exalcalde Hernández sobre escrito de acusación

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández aseguró que él mismo pidió agilidad en un proceso penal que se sigue en su contra dentro del sonado caso de Vitalogic.

Las pesquisas de la justicia tienen que ver con la firma de un contrato por $360 millones para la estructuración del proceso licitatorio del tratamiento tecnológico de las basuras.

En una alocución a través de Facebook Live, el exmandatario se refirió al escrito de acusación que presentó la Fiscalía y que lo acerca a la etapa de juicio. "Nosotros habíamos pedido desde el 7 de febrero que se acelerara el proceso. El fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez fue interrogado por el procurador sobre las pruebas y dijo: yo no tengo pruebas", relató Hernández Suárez.

"Sin embargo, me llamaron; ese es el régimen. No me robé un peso y fuera de eso, el 7 de abril, a las 9:41 de la mañana mandamos esta nota a la Fiscalía General de la Nación para que me acelere el proceso", exclamó en el contacto con sus seguidores.

Dijo que todos los ladrones piden el aplazamiento de las diligencias. "Nosotros no, ni hemos contratado abogados de $2 mil millones", expresó el exmandatario que busca llegar a la Presidencia de la República.