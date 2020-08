Confunden a docente de Itagüí con exparamilitar, testigo contra Uribe

Preocupado y temeroso por lo que le pueda suceder está el profesor del municipio de Itagüí, Juan Guillermo Monsalve, luego de que su fotografía apareciera en un perfil periodístico hecho al exparamilitar y testigo clave en el proceso al senador Álvaro Uribe, que lleva su mismo nombre, Juan Guillermo Monsalve.

Aunque el docente siempre supo que era homónimo del exparamilitar, nunca se imaginó que usaran una fotografía suya por confusión, lo cual finalmente sucedió por un error cometido por una reconocida revista de difusión nacional.

“El pasado martes me llama una compañera a preguntarme que qué hacia mi foto en una publicación en Twitter sobre un video del perfil del exparamilitar y testigo en el caso del senador Uribe, que qué hacía mi foto en esa publicación, al principio creí que era una broma de los estudiantes pero luego vimos que sí fue la revista que puso mi foto en esa vídeo sin considerar los perjuicios que eso me causaría”, dijo a Caracol Radio, el docente Monsalve.

Confiesa el maestro que no tiene nada en común con el exparamilitar, él, según dice, ha sido un padre y esposo ejemplar, entregado a su trabajo y aunque los que lo conocen saben que se trata de un error, teme que la errónea publicación mancille su buen nombre y prestigio.

“Yo estoy en un comunidad donde he tenido buen respaldo, donde me brindan su apoyo pero de verdad que este tema tiene muchos interés políticos, no faltan los fanáticos que por una simple foto hagan algo contra mi vida, yo estoy encerrado en mi casa y por seguridad no pienso salir. De verdad que esto genera muchas emociones”, añadió el señor Juan Guillermo.

Ahora el académico solo espera que el medio de comunicación que mal usó su foto rectifique para resarcir las afectaciones a su reputación.