"No logro entender que él estuviera libre": Joven víctima de abuso sexual

Valeria Arrieta, de 19 años y estudiante de Derecho, asegura que fue víctima de abuso sexual por parte de un hombre al interior de una vivienda en el norte de Barranquilla que minutos después fue capturado, hoy rompe su silencio y pide que haya justicia en su caso.

El hecho, ocurrió en la madrugada del pasado domingo, en el barrio El Golf, luego de la jornada de trabajo en un puesto de hamburguesa de la que es dueña. Sus empleados y familiares ya se habían retirado del lugar.

"Me encontraba limpiando el patio, por lo que dejé a los dos perros de la vivienda afuera, cuando de repente veo que un hombre ingresa a uno de las habitaciones de la casa", dijo Arrieta en conversación con Caracol Radio.

La joven, dice que a la persona que ingresó a la habitación lo pudo reconocer; porque una semana antes el mismo hombre merodeaba un parque en donde ella estuvo paseando a los perros, él se le acercó y le hizo varias preguntas sobre ella.

"Me dijo que me vio salir de mi casa y que quería acompañarme y yo le dije varias veces que no, e insistía, para no entrar en pánico llego hasta la casa de mi suegra, ella sale a atenderme y el hombre se va", sostuvo.

Lea también: Capturan presunto violador, que por poco es linchado por la comunidad

Según Arrieta, minutos antes que el hombre presuntamente abusó de ella, le había manifestado que lo estaban persiguiendo y que lo querían matar, pero ella intentó alertar a sus vecinos con gritos de auxilio.

"De repente saca un pico de botella, me amenaza y me dice que entre al cuarto, allí procede a violarme, coge mis pertenencias, el producido del día del negocio, un celular y luego vuelve a violarme nuevamente y se va", denunció la joven. El lugar en donde el hombre habría abusado de ella fue en la vivienda de su novio en donde tiene su negocio.

¿Quién es el presunto abusador?

Según la Fiscalía, se trata de Luis Miguel Caro Pérez quien el juzgado 16 penal municipal de Barranquilla le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al existir en su contra una denuncia por abuso sexual.

La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado. Al parecer, Caro Pérez tiene ocho anotaciones judiciales, cuatro de ellas por delitos sexuales en concurso con lesiones personales, y además en su contra existe una condena por fuga de presos, como lo reveló el ente investigador.

"Alzo mi voz para que a otra mujer no le pase lo mismo"

Valeria Arrieta, al romper su silencio, manifestó que hoy se siente más fuerte que hace varios días tras lo ocurrido pero que está indignada en que, a pesar de los atencedentes de Caro Pérez, esta persona estuviera libre.

"Cuando la Fiscalía me dice los atencedentes de esta persona y que había cumplido una condena, quedé anonadada por todo lo que este hombre había hecho y que aún seguía libre", djo Arrieta.