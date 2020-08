Solicitud de prisión domiciliaria contra el alcalde, procuraduría respalda

En Armenia, hoy continuará la audiencia contra el alcalde suspendido de esta ciudad, la procuraduría respaldó a la fiscalía que solicitó medida de aseguramiento domiciliario contra el mandatario.

El procurador Luis Arturo Salas Portilla respaldó la medida pero también evidenció que se debe realizar el juicio oral de manera ágil para que la detención no termine siendo perjudicial para la ciudad.

Contexto: Hoy se reanuda la audiencia contra el alcalde suspendido de Armenia

Por su parte el abogado defensor del mandatario, Jorge Mario Bolívar, destacó que no hay procedencia para imponer la misma porque no hay peligro futuro. Agregó que el fiscal no sustentó porque no eran procedentes las no privativas de la libertad y resaltó que el mandatario siempre realizó un seguimiento a las contrataciones incluso estuvo presto a los requerimientos de los entes de control.

La defensa también evidenció que Jhon Freddy Correa, el accionista de la comercializadora agroindustriales, no era socio cuando se suscribió el contrato 002 y además dijo que un crédito no se puede catalogar como un aporte a campaña.