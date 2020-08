Quejas sobre barreras en la atención de la salud aumentaron más del 50%

El promedio de solicitudes relacionadas con barreras en la prestación de servicios de salud, en este segundo trimestre fue de 1.600 por mes, mientras que en el primero se presentaron 890.

El defensor del paciente en Cali, Jhon Edward Murillo, hace un llamado a innovar en temas de una comunicación activa entre las EPS y los usuarios.

"La comunidad siente que no hay un acceso hacia las EPS, los canales no contestan, las redes están congestionadas, los canales vituales no funcionan de acuerdo a la metodología en general", expresó Murillo.

El balance del mes de julio, superó las cifras anteriores, alcanzando las 2.900 solicitudes.

El defensor define la situación como crítica, teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia, se ha recomendado prestar los servicios de salud por estos canales alternos.