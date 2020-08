Denuncian reinicio de obras en conectante C1- C2

Comunidades aledañas al Cerro La Judía en Floridablanca denunciaron el reinicio de las obras de la conectante C1 - C2 en plena pandemia.

Aseguran que a pesar de la petición realizada por la personería de Floridablanca de detener las obras por incumplimiento de requisitos, los trabajos siguen en pie e incluso se realizan movimientos de tierra y traslado de escombros.

Esther Forero, habitante de ese sector manifestó que si bien el consorcio Autovía Bucaramanga - Pamplona no ha iniciado la tala de árboles, en la zona hay trabajadores, "pero en el sector de Comfenalco por la autopista, están movilizando tierra y haciendo la carretera. Igualmente por el lado de Montefiore han seguido trabajando. No pueden continuar porque no se ha socializado el proyecto".

El comité en defensa del Cerro de La Judía asegura que tras la última visita de la Anla a la zona, el consorcio debió socializar la nueva propuesta, situación que no se ha dado y que proponen hacerlo de manera virtual.

"Negamos rotundamente que hayan audiencias virtuales para la socialización de los trabajos en la conectante C1 - C2 porque muchos no tienen Internet y hay mala señal; múltiples problemas. Ellos no pueden comenzar nada hasta que no se socialice la obra", agregó Forero.

En total, tras la modificación de la licencia, la Anla otorgó la intervención de más de 80 hectáreas de terreno que se compensarán con 432,5 hectáreas.

Las obras de esta nueva carretera nacional se reiniciaron a comienzos de mayo con todos los protocolos de seguridad.

Así quedó constatado en una guía expedida por el consorcio quien señaló que son dos frentes. La construcción del box coulvert en el kilómetro cero y trabajos de limpieza en la vía a Montefiore.