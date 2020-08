Bogotá busca reducir la creciente cifra de homicidios en Usaquén

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró este sábado el Consejo Local de Gobierno en Usaquén para escuchar las inquietudes de la comunidad y presentar avances en seguridad y distintos frentes sociales.





La alcaldesa y parte del gabinete escucharon de forma virtual y algunos casos de manera presencial, con todas las medidas de bioseguridad, las problemáticas expuestas por los ciudadanos de esta localidad.

“Quiero agradecerles mucho a las personas por participar y exponernos sus inquietudes, sabemos que en esta localidad hay un problema de homicidio y de percepción de inseguridad que vamos a enfrentar, porque queremos brindarles mayor seguridad y tranquilidad a los ciudadanos”, indicó la alcaldesa.

Con relación a la URI de esta localidad la alcaldesa recalcó que se debe llegar a un acuerdo con la comunidad, que permita que las acciones judiciales en contra de este proyecto finalicen y se pueda hacer realidad la ampliación de la Unidad de Reacción Inmediata en Toberín.

“No se lo vamos a imponer a la comunidad, si no se llega a un acuerdo, la haremos en otro lado, pero no estará lista para este año así que el llamado es a que facilitemos un acuerdo en este aspecto”, sostuvo.

La alcaldesa indicó que la idea es unir esfuerzos y recursos de las Alcaldías Locales de Suba y Usaquén para la URI y para un centro de análisis de cámaras que permita optimizar los recursos existentes, utilizando inteligencia artificial para no sacar recursos policiales de las calles.

Así mismo, afirmó que se va a reglamentar el tema de los domiciliarios que es una necesidad apremiante para localidades como Usaquén, pero descartó la restricción del parrillero en moto porque no hay evidencia que indique que esto mejore la seguridad.

A esto se une la aplicación del esquema de cuadrantes flexibles que permite mejorar la eficiencia de las autoridades en materia de desarme, patrullaje y desarticulación de estructuras criminales.“Tenemos 8 zonas de localidades priorizadas para temas de homicidios, vamos a incluir una novena con los cuadrantes de Toberín, Verbenal, La Cita y Santa Cecilia, donde las cifras de homicidio lo ameritan”, informó.

Así mismo se van a trabajar en las zonas de hurto que la comunidad ha denunciando con un mejor patrullaje en el tercer y cuarto turno donde más se han presentado casos. Sin embargo, recalcó que los índices de este delito han disminuido en esta localidad.

“Vamos a seguir con todos los frentes de seguridad local de la mano con la ciudadanía, para trabajar de manera articulada y que la seguridad y la justicia la ejerza la Policía, el apoyo de la comunidad estará relacionado con información que permita una mejor acción de las autoridades”, manifestó la alcaldesa.