Apareció don Humberto, la historia del engaño que conmueve a un país

Un joven, Camilo Guzmán, quien trabaja en una oficina de cambios en el municipio de Palmira, recibió en su cubículo a un hombre de aproximadamente 70 años. El señor, al parecer había trabajado unos días y le habían pagado con una moneda extranjera que no valía nada, a don Ricardo, como lo llamó en un principio, lo habían engañado.

Camilo Guzmán, a través de su twitter @andresc_guzman1, contó la historia con la intención de encontrarlo, pues desde que el señor se fue triste y decepcionado, no pudo dejar de pensar en él y las necesidades por las que estaba pasando un hombre de su edad.

Don Ricardo, en medio de su ingenuidad llegó preguntando cuánto costaba un dólar, pensando que el dinero que traía en su bolsillo era de esos verdes, pero resultaron ser Bolivares, Camilo, le explicó que el dinero que llevaba no tenía valor alguno y así describió el momento:

"La cara de decepción de don Ricardo me arrugo el corazón, don Ricardo, después de un silencio me pide el favor de que le informe cuanto puede valer el monto que el me había pasado, ($5000bs) lo que equivaldría según los datos de hoy a una suma de 76,08 pesos colombianos.

Al yo informarle a don Ricardo se le ponen los ojos cristalinos y me expresa que si le estoy haciendo una broma, a lo que yo respondo “No, no señor”, es ahí dónde me expresa que ese dinero era su pago de 2 días como cortero de caña, y que se había ido a trabajar porque ya no tenía con que comer, y que él solo sabia cortar caña.

Sinceramente no supe que responder en ese momento, al cabo de unos segundos le sugerí denunciar el hecho, a lo que no respondió nada y se marchó"

Camilo siguió pensando en don Ricardo y decidió contar la historia en las redes sociales, e inmediatamente comenzaron a llegar voces de apoyo y en cuestión de unas horas se hizo viral.

Cuando Camilo, publica la única foto que le tomó, aparece alguien diciendo que lo ha visto en la galería de Palmira y esa fue la mejor pista.

¡Encontramos a don Ricardo! Solo que él no se llama así: se llama Humberto, y afortunadamente está bien de salud. Desde la @AlcaldiaPalmira le daremos el apoyo institucional necesario. Agradezco su solidaridad con don Humberto y con todos los que están pasando un mal rato. pic.twitter.com/jvIBUlh5KP — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) July 29, 2020

La historia llegó a oidos del alcalde Oscar Escobar, quien ordenó que se iniciara la búsqueda de don Ricardo y lo lograron.

Llegaron con el voz a voz, y no se llama Ricardo, Camilo se equivocó, pero no fue impedimento para encontrar a don Humberto, quien ya había cambiado algunos de esos billetes por papa y arroz.

La atención a este hombre de la tercera edad, quedó a cargo de la Secretaría de Integración Social de Palmira, la representante de la dependencia Estefany Escobar, llegó hasta la vivienda de Humberto, quien pidió que ojalá a nadie le pase lo que a él "casí no salgo de ellos porque me los rechazaban, me los dio un 'paciente' en la galería, poque yo le hice un trabajo, ya los otros los logré cambiar por papa y arrocito" expresó de manera jocosa.

Gracias a Camilo Guzmán, a don Humberto, seguramente le van a llegar ayudas de todas las personas que se indignaron con lo que le sucedió y también se convierte en un ejemplo, en un llamado para mejorar la atención de los adultos mayores que pasan necesidades y el Estado ni se entera.