Falso funcionario trató de engañar a 300 personas en Cartagena

Haciéndose pasar por funcionario de la Alcaldía de Cartagena, un hombre reunió a más de 300 personas en el barrio La Candelaria para engañarlos haciéndoles creer que los iba a inscribir en el programa Familias en Acción.

Ante las llamadas de alerta de las madres líderes del sector, el enlace distrital Edgar Arrieta Caraballo, llegó con la Policía Metropolitana sorprendiendo al impostor en flagrancia.

La persona que se hizo pasar por funcionario de la Alcaldía exigía fotocopia de cédula, entre otros documentos para poder ingresarlos a Familias en Acción. En el lugar no se pudo determinar la cuantía de lo que pedía por familia. Este sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes.

Durante su visita al barrio La Candelaria, Edgar Arrieta Caraballo, conversó con la ciudadanía que había sido llevada con engaños para explicarles que no existen inscripciones en este momento, ya que no hay ampliación de cobertura del Programa Familias en Acción para Cartagena. También aclaró que la persona que los había citado no forma parte de la Alcaldía de Cartagena.

Arrieta Caraballo enfatizó que los procesos de incorporación al programa Familias en Acción se realizan directamente con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, el cual determina los parámetros para el ingreso de los grupos familiares a los incentivos en educación, desarrollo y crecimiento de los niños de 0 a 18 años.

Esta no es la primera denuncia que se realiza en contra de personas que se hacen pasar por miembros de la Alcaldía para pedir dinero a cambio del ingreso al programa de incentivos para los niños. Hace dos semanas Edgar Arrieta Caraballo, alertó sobre estafas en Bayunca y La Boquilla, corregimientos en los que se identificó a personas que iban de casa en casa recogiendo dinero, documentos e información para ingresar al programa.

Edgar Arrieta Caraballo, hizo un llamado a la comunidad para que no se deje engañar con falsas promesas y denuncie ante las autoridades competentes estos casos, también recordó que tenemos puntos de atención virtual donde pueden comunicarse para tramitar todas sus inquietudes, novedades y gestionar sus procesos.