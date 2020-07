Campesinos se oponen a la erradicación en San Calixto

Nuevamente los campesinos de la zona del Catatumbo se oponen a actividades de erradicación manual que adelanta el Ejército al norte del departamento.

Olger Pérez, dirigente de Asuncat, manifestó que la población campesina en San Calixto se prepara para movilizarse en caso de volverse a presentar nuevamente esta actividad por los uniformados.

La presencia de los miembros de la fuerza pública en el corregimiento de San Luis volvió a generar tensión entre la población campesina, quienes piden detener esta.

“Los campesinos se movilizaron hasta la base del ejército para solicitar detener estas prácticas. Ellos no han estado sujetos a atención del estado, no se ha hablado en muchos casos de sustitución y es el único sustento que tienen. Si se les quita, es evidente que van a protestar porque no hay condiciones para ellos”, explicó el vocero.

Descartar cualquier intención de fumigación a través de glifosato, esto es lo que también están pidiendo los labriegos en esta zona.