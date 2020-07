Empresarios están preocupados al saber que los autocines no podrán abrir

El pasado 10 de julio en el municipio de Mosquera, se inauguró el primer cine móvil donde los ciudadanos podrían disfrutar de esta actividad en familia. Sin embargo a solo dos semanas de su inauguración, recibieron la noticia por parte del Ministerio de Salud donde se prohibía la apertura de estos establecimientos.

Hablamos con Daniel Espinoza, Gerente General de Ecoplaza y aseguró que esta decisión fue sorpresiva:

"Como es posible que cumplimos con todos los protocolos exigidos para nuestro plan piloto y ahora nos toma por sorpresa esta circular en contravía de lo que ya había actuado el Ministerio de Comunicación donde ve uno que no hay un criterio central y el que sufre con eso es el funcionario, los empresarios y los usuarios ya que teníamos reservado para los próximos 15 días", aseguró.

También hablamos con Ernesto Arceyut, empresario del Autocinena del Centro de Eventos Autopista Norte:

"Nos genera frustración porque no entendemos cómo tenemos que trabajar o como nos podemos reinventar en medio de esta pandemia. Hoy como empresario me siento con las manos atadas ya no podemos generar trabajo a la gente".



Los autocines iban hacer un ayuda importante para la industria cinematográfica y de entretenimiento que se ha visto realmente afectados por la pandemia y cumple cinoc meses sin realizar ninguna actividad, por eso esperan poder dialogar con el Gobierno Nacional para encontrar un acuerdo que puedan beneficiar su economía.