¿Cuál es la real situación del buque encallado en Bocas de Ceniza?

El buque Nordic Wolverine que contiene 5.200 toneladas con nueve tipos de químicos permanece bajo monitoreo permanente por parte de un equipo de especialistas del puesto de mando que se ha establecido para el seguimiento de la emergencia.

Ya la empresa propietaria de la embarcación ha presentado a la Capitanía de Puerto el plan de salvamento que incluye el traslado de dos remolcadores desde la Florida, Estados Unidos, hasta Bocas de Ceniza, aunque aún no se confirma el momento de arribo.

También se analizan los modelos que permanentemente produce el centro de investigaciones oceanográficas para evaluar el comportamiento del oleaje en la zona de Bocas de Ceniza que es una zona de riesgo para este tipo de operaciones.

¿Podría retrasar las operaciones el comportamiento de la tormenta Gonzalo?

La situación del comportamiento en la zona del Caribe podría tener alguna incidencia en la operación de traslado de los dos remolcadores que llegarán desde La Florida y es un tema que siguen evaluando las autoridades.

En el caso de la zona donde se encuentra encallado el buque, no hay preocupación por incidencia directa de 'Gonzalo' porque hasta ahora se tiene previsto que el oleaje y vientos se presente especialmente en zonas de La Guajira y no tenga incidencia en el Atlántico.

¿Qué ha pasado con el personal de Estados Unidos y Argentina que vienen a apoyar con las operaciones?

Hasta ahora ha llegado un personal de la empresa que se encontraba en el país para evaluar la situación de la embarcación y la condición de los químicos. Aun se coordina el traslado del equipo que llega de Argentina y Estados Unidos que debe trasladarse por vía aérea con las dificultades que tienen ante la emergencia sanitaria.

Además hay que realizar todas las evaluaciones de bioseguridad y la decisión que se tome por los protocolos del personal que llega del exterior, lo que significa que esta operación se puede extender en el tiempo.

Caracol Radio indagó y la Capitanía de Puerto aún no tiene un cronograma definido en el que se puedan desarrollar las operaciones. Mientras tanto, se mantiene la vigilancia y se ha definido un plan de emergencia ambiental con la ficha técnica de todos los químicos que vienen en el barco como prevención en caso que se llegue a presentar una emergencia