Toque de queda y ley seca vigentes en el Atlántico: Elsa Noguera

En los 22 municipios del Atlántico continúan vigentes el toque de queda y la ley seca, medidas adoptadas para reducir el contagio por Covid-19 en el departamento.

Así lo afirmó la gobernadora, Elsa Noguera, al recordar que este sábado el toque de queda comenzó a las 2 de la tarde y va hasta las 5 de la mañana del próximo martes 21 de julio.

"Agradezco a los atlanticenses por todo su esfuerzo. Debemos seguir cuidándonos para ganar esta batalla contra el virus usando el tapabocas, lavándonos frecuentemente las manos, guardando la distancia y permaneciendo en nuestras casas", agregó la mandataria departamental.

De igual manera, Noguera recordó que otra de las medidas decretadas para controlar la propagación del Covid-19 en el departamento es la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de julio a las 5 de la mañana.

Podrán seguir trabajando los sectores que ya estaban exceptuados aplicando todos los protocolos de bioseguridad.

Durante este puente festivo 1.713 efectivos de la Policía estarán haciendo operativos para garantizar el cumplimiento de las medidas.

“Estamos haciendo un llamado a todos los ciudadanos a que tomen las medidas de autocuidado necesarias y a que se queden en casa cumpliendo lo establecido en el decreto departamental”, agregó la Gobernadora.

La ley seca está vigente los días de semana de 8:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Los fines de semana de 8:00 a.m. del viernes a las 5:00 a.m. del lunes, con excepción del fin de semana con lunes festivo 20 de julio, que será hasta las 5:00 a.m. del martes 21 de julio.

Gobierno envía insumos para personal médico del Atlántico

El pico y cédula operará con dos dígitos, de acuerdo a la programación establecida.

Hasta las 2 tarde den este sábado, las personas con cédulas terminadas en 8 y 9 podrán salir a comprar víveres y otros productos en comercios autorizados.

Está vigente la prohibición del parrillero o acompañante en los motocarros, mototaxis, motocicletas y bicicoches. No obstante, la Gobernación amplió el programa de ingreso de emergencia para esta población y recibirán 100 mil pesos adicionales de subsidio.