Cierran 3 bancos por no cumplir con medidas contra el Covid-19 en Sogamoso

Tras estar en la mira 9 bancos de Sogamoso por incumplir medidas de bioseguridad ordenadas en medio la pandemia, 3 de estos fueron sancionados.

“Bancompartir, Banco W y el Banco de Bogotá ubicados alrededor de la carrera 11 de Sogamoso, fueron sellados por un término de 6 días, por no cumplir con las normas de bioseguridad exigidas”, sostuvo en Caracol Radio el alcalde de la ciudad, Rigoberto Alfonso.

Agregó el mandatario que “los bancos tienen que controlar no solo el interior sino el entorno del banco, y algunos no han cumplido con la vigilancia y exigencia del distanciamiento. También advertimos a las tiendas de barrio y establecimientos comerciales, que sellaremos a los que no cumplan”.