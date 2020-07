Dificultades vive un comerciante informal manizaleño tras un accidente

Tras un aparatoso accidente ocurrido en el centro de Manizales cuando Mario Antonio Alayón Díaz, un vendedor de buñuelos ayudó a un hombre en silla de ruedas a cruzar una calle y al girar para devolverse a su puesto de trabajo fue atropellado por un vehículo, su condición de salud sigue siendo delicada, señala su familia que el dolor no lo ha dejado ser el mismo.

“Tiene fractura en una manito y no se le quita el dolor de cabeza, pero las tomografías y los exámenes, todo le salió bueno… y está a punta de analgésicos y reposo. Él no ha querido hablar con nadie y ha estado más bien aturdido, no ha querido el celular, pero el médico nos dice que es por el mismo golpe de la cabeza, igual tiene todavía inflamado el cerebro”. Informó Ángela Patricia Alayón Díaz, hermana del afectado.

Este hombre con poco más de 30 años, se ha caracterizado por ayudar a su familia, compañeros de la cuadra donde trabaja y a todo aquel que lo necesite, así lo dice su familia.

“Él es muy colaborador, en toda la cuadra usted le puede preguntar y él le colabora a todos los tenderos, él deja el puestico solo por estar colaborándole a toda la gente, todos lo quieren mucho”. Dijo su hermana.

Su mayor dificultad ahora es para volver a su negocio, pues además de los días que duró hospitalizado, tiene una incapacidad de un mes y su sustento depende de sus ventas diarias.

“Él era el muchacho que vende los buñuelos en la 24 y prácticamente quedó sin nada de materia prima porque todo eso se pierde, porque son masas y ya tocaría esperar a ver que se mejore porque la verdad él sobrevive es de los buñuelos entonces ahorita está muy regular en la situación económica”. Indicó Alayón Díaz.

Hoy, él y su familia esperan su rápida recuperación para que los clientes fieles no tengan que seguir extrañando esos ricos buñuelos que como dicen, son hechos con dedicación y mucho cariño.

