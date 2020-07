En libertad, futbolista del Boyacá Chicó que golpeó a su ex novia en Tunja

Por un ataque de celos y borracho, el jugador del Boyacá Chico Juan David Díaz Sánchez, de 23 años, golpeó a su ex novia Eliana Marcela Soler de 27 años, en la noche de este lunes 13 de julio, en el apartamento donde reside el futbolista, en el barrio Los Cristales, al norte de Tunja.

Eliana Soler, la mujer y estudiante agredida por el futbolista, explicó que “lo que viví fue realmente muy dramático, y no quiero que se repita. Seguiré hasta las últimas consecuencias porque, aunque me estoy recuperando de las heridas físicas, emocionalmente me siento destruía. Invito a todas las mujeres que son víctimas de cualquier violencia, a que no lo permitan, que denuncien, y que sigan adelante para protegerse de este tipo de personas que nos ponen en riesgo”.

El jugador profesional, natural de Calarcá (Quindío), que fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Tunja, pasó varias horas detenido en la Unidad de Reacción Inmediata de Tunja (URI) y fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, por lesiones personales. Su captura fue legalizada, y posteriormente fue dejado en libertad pero seguirá vinculado al proceso en donde incluso podría ser obligado a indemnizar o reparar a su víctima.

Por su parte la Casa de La Mujer de Tunja, en cabeza de Astrid Castellanos, sostuvo que hará seguimiento al caso, y que solicitarán protección efectiva y completa a la víctima, para evitar cualquier reta lición del agresor, que quedó en libertad.

El deportista, quien juega de lateral y mediocampista izquierdo en el Boyacá Chicó de la Categoría Primera A, también fue increpado por el equipo para el cual trabaja.

Las directivas del “equipo ajedrezado”, sostuvieron a través de un comunicado oficial, que “rechaza tajantemente todo tipo de violencia intrafamiliar”, y explicaron que “no tolerará que un integrante de su institución se vea involucrado en actos enmarcados dentro de la violencia de género”.

El Boyacá Chicó Futbol Club S.A, también señaló que tras conocer el comportamiento del jugador, que desató el escándalo para el club deportivo, “se encuentra en estudio de las medidas disciplinarias y administrativas, a las que haya lugar, de conformidad con el contrato laboral suscrito con el señor Juan David Díaz”.