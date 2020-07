En delicado estado de salud está el Indio Rómulo por afección respiratoria

El poeta costumbrista boyacense, Rómulo Augusto Mora Sáenz, más conocido como el “Indio Rómulo”, se agravó hoy luego de tres días de permanecer hospitalizado en la clínica Colombia de Bogotá por insuficiencia respiratoria según Efraín Mora, uno de sus 21 hijos.

“Mi papá tiene una insuficiencia respiratoria con neumonía. En los últimos días, mi padre se sentía bastante jadeante, con dificultades para respirar, y por eso decidimos llevarlo a la Clínica Colombia, en donde necesita respirar con una pipeta de oxígeno, que al parecer no es suficiente”, sostuvo el hijo del poeta.

Los familiares del declamador de 89 años, oriundo del municipio de Monguí, Boyacá, pueblo del que alguna vez fue alcalde, exigen una mejor atención para el poeta.

“Por ejemplo no hay un ‘pato’ disponible para él, para que haga su deposición, aun no le han hecho algunas pruebas necesarias para él, al parecer incluyendo la del coronavirus, aunque nosotros hemos tenido un estricto cuidado con él, y estamos casi seguros que no se trata de este virus, sino que mi padre tiene antecedentes de enfermedades respiratorias y una neumonía muy grave”, explicó el hijo del “Indio Rómulo”.

Agregó que “ la clínica tampoco nos informa cómo está mi padre , y consideramos que el trato para mi padre no ha sido el adecuado, y lo que queremos es que lo atiendan dignamente, que lo atiendan bien”.

El ‘Indio Rómulo’, fue uno de los personajes más queridos de la televisión en las décadas de los 60, 70, 80 y 90, en programas como Animalandia y Sabariedades.El ‘Indio Rómulo’, uno de los personajes más importantes de la cultura colombiana, presenta una afección bronquial pero, hasta el momento, no se ha dado un dictamen oficial del estado de salud del poeta, por parte de la Clínica Colombia, algo que exigen sus familiares.

