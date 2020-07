10.000 empleos del sector turismo se han perdido en medio del COVID-19

El director de Anato Eje Cafetero, Juan Pablo Vélez afirmó que el Quindío es uno de los departamentos de mayor peso en el sector turismo a nivel país y ha sido muy golpeado por la contingencia. Distintas empresas han tenido que cerrar y otras han terminado los contratos de sus trabajadores aumentando el desempleo de la región.

Además, destacó que mientras no se brinde la reapertura de transporte terrestre intermunicipal y de aeropuertos no se puede hablar de una verdadera reactivación puesto que hasta ahora solo se realizan pilotos que no menguan la crisis del sector.

El líder gremial también destaco que muchas empresas del sector turismo no abrirán así tengan los permisos hasta que no esté activa toda la cadena del sector ya que es el motor de la económica del departamento.