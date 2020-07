Pereira con aval para abrir restaurantes templos religiosos y gimnasios

Así lo confirmó a través de su cuenta en twitter el alcalde de Pereira Carlos Maya, quien se mostró satisfecho y muy comprometido con este aval que otorga el gobierno y que permite la reactivación de estos sectores que por más de 90 dás han estado cerrados.

Álvaro Arias, secretario de gobierno de Pereira, señaló que el municipio tendrá las medidas estrictas de bioseguridad y hará seguimiento detallado al establecimiento que sea reaperturado.

"Contarles que en las últimas horas el Ministerio del Interior le generó una autorización al gobierno de la ciudad para implementar la prueba piloto con el sector gastronómico y con los cultos religiosos; el sector gastronómico con tres líneas de acción, las cafeterías, los autoservicios y los restaurantes con servicio a la mesa y los cultos religiosos de acuerdo a los que habíamos establecido en la administración", afirmó el secretarío de gobierno.

Confirmó también Álvaro Arias cuales son las acciones a seguir por parte de las entidades y cultos religiosos que soliciten apertura.

"Es muy importante el distanciamiento social, cada mesa debe estar a una distancia mínima de dos metros, no podemos compartir alimentos entre mesas, no se pueden compartir utensilios, solo podemos estar en nuestra mesa, comer y retirarnos del lugar y para los cultos religosos no se puede superar el 50% del aforo total, al interior y exterior del templo", puntualizó Arias.

Durante el fin de semana se expedirá el decreto municipal que autoriza a estos sectores abrir nuevamente las puertas al público y se espera que en menos de ocho días los primeros templos, gimnasios y restaurantes con consumo en sitio, estén funcionando en la capital de Risaralda

Lea también: Santa Rosa es el primer municipio del Eje Cafetero en abrir restaurantes