“Es un argumento bastante débil”: Federico Restrepo

Federico Restrepo, exgerente de EPM, se refirió al proyecto de acuerdo radicado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ante el Concejo de la ciudad, con la intención de obtener facultades que le permitan cambiar el objeto social de la empresa.

Restrepo explicó que una organización como EPM es una empresa de servicios públicos, claramente definida por las leyes 142 y 143, las cuales dictan que estas solo pueden prestar servicios públicos, lo que empieza a acotar el campo de acción, debido a que no es posible para una ESP –Empresa de Servicios Públicos– incurrir en campos como concesiones viales, turísticos, de telecomunicaciones, entre otros y, por lo tanto, tendría limitaciones bajo la ley para poder ampliar el objeto social, como lo plantea la propuesta del alcalde.

El exgerente argumentó que no lo considera necesario, teniendo en cuenta que, incluso, EPM ha venido incursionando en nuevos mercados y no ha necesitado este tipo de cambios para desempeñar sus acciones.

“Está bien que se analice y que se conozca previamente, pero no es “venga, vamos a cambiar los estatutos y después les digo cómo los vamos a cambiar, pero necesito que me dé atribuciones”, no desviemos la atención de unos compromisos muy importantes que tiene la empresa”, manifestó.

Añadió que no es el momento oportuno para tener esa discusión y que, en caso de tenerla, es necesario plantear abiertamente las razones para hacer la modificación.

“Que se plantee abiertamente los puntos y los por qué de hacer la modificación y no dar una carta blanca para que el alcalde y sus asesores lo discutan. El argumento que ponen es que, para poder hacer esa modificación es mucho más fácil que sea el alcalde o su delegado el que negocie”.

Restrepo afirmó que considera débil el argumento del alcalde para obtener las facultades, considerando que los tenedores de bonos quieren que las condiciones y el objeto social iniciales se mantengan.