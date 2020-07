Tribunal Administrativo de Bolívar da razón a exalcalde Pereira sobre APP

La Sala de decisión No. 01 del Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia No. 018/2020 hizo un pronunciamiento en única instancia sobre el contrato de APP del nuevo corredor portuario para Cartagena.

Sobre el control de legalidad, el Tribunal establece que no se advierten irregularidades sustanciales o procedimentales que conlleven a decretar la nulidad total o parcial de lo actuado, al observarse el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 121 del Decreto 1333 de 1986.

De tal manera que el Tribunal Administrativo de Bolívar falla declarar fundadas las objeciones presentadas por el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, al Proyecto de Acuerdo No. 180 del 3 de noviembre de 2019, “Por el cual se revocan las facultades conferidas al alcalde distrital de Cartagena de Indias, establecidas en el artículo no. 111 del acuerdo no. 016 del 11 de diciembre de 2018, en específico todo lo relacionado con la (sic) Asociaciones público privadas”.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar en cabeza del magistrado Villalobos le dio la razón al exalcalde Pedrito Pereira, declarando fundadas sus objeciones en contra de la revocatoria de facultades que efectuó el Concejo Distrital de Cartagena para la firma de las APP, entre estas, la de la Quinta Avenida de Manga.