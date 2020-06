Presidente del Concejo de Bogotá cuestiona mensaje de López por hurtos

El presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó el mensaje de la alcaldesa Claudia López con el que convocó un Consejo de Seguridad debido al incremento de los hurtos en la ciudad.

A través de su cuenta de Twitter, Galán no le pareció que la alcaldesa responsabilizara a la alcaldesa por la falta de seguridad en la ciudad:

"Advertimos crecimiento de inseguridad desde febrero, no es hora de que alcaldesa responsabilice al Gobierno Nacional y a Policía. La responsabilidad es de todos y no vemos una política clara. No es en medios ni en Twitter, es en la calle donde necesitamos contundencia contra el crimen", enfatizó el cabildante.

Pero el mensaje de Galán sobre el tema no quedó allí, también afirmó que no le parecía que la Administración sacara "pecho" por lo bueno y culpara a los demás por lo malo que sucedía en la ciudad:

"Eso de sacar pecho cuando los indicadores de seguridad mejoran, pero culpar a otros cuando empeoran no es serio ni responsable. No le queda bien a la alcaldesa Claudia López lavarse así las manos. Se necesita política clara y contundente y mejorar coordinación.

Se espera en las próximas horas las medidas que se tomarán por parte del Distrito para reducir los hurtos en Bogotá.