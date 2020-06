El presidente Duque afirmó que el encierro no es una opción viable

Para el presidente Iván Duque la posibilidad de un nuevo encierro no es viable por los efectos negativos que esto podría generar para el país. De esta forma le respondió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien advirtió ayer que la ciudad se tendría que preparar para una cuarentena estricta ante el aumento de casos de coronavirus en la Capital del país.

“No es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir que vamos a encerranos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”, comentó el Presidente en su tradicional programa diario en televisión.

Dijo que al virus se le gana con “cultura ciudadana, le ganamos con el distanciamiento físico, cumpliendo los protocolos y sobre todo entendiendo que si nos cuidamos protegemos a los demás”.

Agregó que “nosotros los colombianos no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido lo suficientemente juiciosos y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos. No, nosotros como sociedad tenemos que demostrar que es nuestra disciplina y nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”.

Afirmó que aquí no se trata de buscar culpables; la ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de una pandemia, ni el Gobierno nacional, ni las gobernaciones, ni las alcaldías y manifestó que todo el mundo la están enfrentando.

“Nuestra responsabilidad es obrar como equipo y por eso estamos todos para apoyarnos, pero tenemos que demostrarnos como colombianos que sí podemos tomar medidas focalizadas, regionalizadas, que donde tengamos que hacer el endurecimiento focalizado lo haremos, pero sobre todo nuestro espíritu tiene que ser el de salir adelante”, concluyó el Presidente, Iván Duque.