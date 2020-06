Montes de María propone diálogo nacional para proteger vida de líderes

La lideresa Juana Ruíz -Premio Nacional de Paz- y dirigentes del Espacio Regional de Paz de los Montes de María, a través de un pronunciamiento virtual emitido desde su territorio, propusieron un gran diálogo al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, los gobernadores de Bolívar y Sucre, y alcaldes montemarianos, para garantizar la vida y el trabajo de la dirigente defensora de los Derechos Humanos y de todos los líderes y lideresas de la región, sin tener que abandonar sus territorios.

Pidieron que “esta vez seamos nosotros, los ciudadanos montemarianos, quienes seamos escuchados primero, y sean ustedes los que nos respondan si lo que proponemos puede tener ese amplio acompañamiento institucional que se requiere”, dice la declaración leída por Ruíz desde Mampuján, corregimiento del municipio de Maríalabaja, en Bolívar.

Lea también: Entérese cómo puede comprar vivienda propia

Proponen “un gran conversatorio nacional” que ponga en la agenda pública la protección colectiva a los líderes y lideresas amenazados por los violentos.

Consideran que “brindarle protección con escoltas a Juana Alicia Ruiz, no es una respuesta que satisfaga la preocupación general de las comunidades de los Montes de María, unidas en la aspiración de que la violencia no regrese a nuestros territorios”. Y que la medida de sacar a los líderes y lideresas de sus comunidades y limitar sus actividades comunitarias, “no resuelve la situación y no es lo que perseguimos en los Montes de María”.

Ruíz es lideresa del colectivo de Mujeres Tejedoras de Sueños y Sabores de Paz, de Mampuján, y recientemente fue amenazada por un grupo armado ilegal que viene ejerciendo presiones y persecuciones a las organizaciones sociales de los Montes de María, subregión que agrupa a 15 municipios de Bolívar y Sucre.

Ruíz y el Espacio Regional de Paz de los Montes de María, organización que trabaja por la convivencia pacífica en esta región, declararon que “un líder social escoltado y fuera de su territorio es una comunidad silenciada”. Consideran que la respuesta de las instituciones del Estado “debe ser integral y de acompañamiento colectivo a quienes, desde los 15 municipios montemarianos de Sucre y Bolívar, lideran procesos sociales de construcción de paz y reconciliación”.

Proponen la aprobación de una estrategia general, construida colectivamente, que no responda sólo a la coyuntura de la situación que está viviendo Juana Alicia Ruiz, sino que involucre a todas las instituciones del Estado, “para consolidar un proyecto de protección colectiva dirigido a que todos los líderes de los Montes de María puedan seguir en sus tareas ejemplares de reconciliación, reconstrucción y consolidación de la paz y el crecimiento económico y social de la región”.

Lea también: Gaula Militar adelanta campaña contra la extorsión y secuestro en Bolívar

En el segundo aparte de su propuesta piden convocar “un gran diálogo regional, con la participación de la Ministra del Interior, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los gobernadores de Bolívar y Sucre y los alcaldes de los Montes de María, en el que esta vez seamos nosotros, los ciudadanos montemarianos, quienes seamos escuchados primero, y sean ustedes los que nos respondan si lo que proponemos puede tener ese amplio acompañamiento institucional que se requiere.

Invitan al Gobierno nacional, a las comunidades organizadas y a los ciudadanos de todo el país, a un gran conversatorio nacional que ponga en la agenda pública con seriedad, imaginación y compromiso, la protección colectiva a los líderes de los territorios amenazados por los violentos.

En otro aparte aseguran que la única protección válida para los líderes sociales, es que puedan caminar tranquilos por el territorio, apostándole a los proyectos de desarrollo de las comunidades. “Les cambiamos los escoltas, los carros y los esquemas de seguridad, por más democracia, más participación ciudadana, más presencia del estado concertada y más trabajo colectivo”, puntualizó el pronunciamiento.