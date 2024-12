¿Cómo impacta en las discusiones económicas el escándalo de la UNGRD?

En Hora20 una mirada a la coyuntura con la que inicia la semana. Un ministro de Hacienda en apuros tras las declaraciones de una de sus exasesoras en el ministerio en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de un momento clave para asuntos económico como la discusión de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la república. Después una mirada a lo que muestra la última encuesta Invamer sobre intención de voto un año y medio antes de las elecciones.

Leer más Corte Suprema llama a declarar al presidente Petro sobre hechos en la UNGRD

Lo que dicen los panelistas

Rafael Nieto, exviceministro de Justicia, abogado y columnista, planteó que el testimonio de Benavides es uno más en relación con la responsabilidad del ministro Bonilla en la operación de saqueo de la UNGRD y en la compra de congresistas, “el ministro aprobó $1,4 billones adicionales para el presupuesto de la UNGRD con $700 mil millones un mes antes de elecciones regionales del 2023. Además, también es cierto que los contratos entregados a parlamentarios efectivamente se dieron”. Resaltó que no ve cómo el ministro Bonilla dice que es un entrampamiento, “acá hay unos hechos graves y coincidentes con las declaraciones de los involucrados directamente”. Por último, dijo que el propósito no era sólo conseguir créditos para el Gobierno, era facilitar el trámite de proyectos de ley y cambios en proyectos que quería el Gobierno, “por eso incluyen a los de la Comisión de Crédito Público y los presidentes de Senado y Cámara”.

Para Juan Alberto Londoño, exviceministro general de Hacienda, abogado, columnista y experto en Hacienda Pública, la Comisión de Crédito Público sobra porque cuando nos vamos a endeudar, “ellos deben dar concepto favorable. En 2005 nos chantajeaban y no se reunían, sacamos el decreto que dice que si no asistían, seguíamos con el procedimiento”, además, dijo que si el Gobierno se dejó extorsionar, lo único que tenían que hacer, era seguir adelante, pues considera que ese concepto no es vinculante y se puede seguir adelante.

También resaltó que es difícil que Bonilla se sostenga y negocie créditos de mil millones de dólares, “se dirá que no se sienten tranquilos con esa discusión y el que vote a favor del Gobierno, pues le van a decir que recibió mermelada”.

Sobre propuestas como las que trae la Ley de Financiamiento, dijo que la tarifa nominal no es lo importante, lo importante es lo que pagan todas las empresas, “nominalmente baja para todas las empresas, pero ninguna paga el 35% porque hay unas deducciones”.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, manifestó que lo de la UNGRD es un escándalo que arranca con los carrotanques, después ollas comunitarias y el tercer capítulo es el de los créditos, “el Gobierno decide que hay que entregar mermelada a congresistas para que les aprueben un crédito”. También planteó que suponiendo que Bonilla sea impoluto, el problema es que hizo algo idéntico a Pretelt y Palacio, exministros de Uribe que terminaron condenados a siete años de cárcel. También resaltó que los congresistas se escabullen porque están en una situación incómoda, “no puede ser que quien lidere un debate en el Congreso, sea alguien que deba responder eventualmente por cohecho, sea con o sin dolo”.

Antonio Sanguino, excongresista, sociólogo y consultor, manifestó tener la mejor de las opiniones de Bonilla y que le extraña esta situación en la que está, “espero que la justicia corrobore el testimonio que ha dado la señora Benavides”. Destacó que la discusión sobre la relación con el Congreso viene de tiempo atrás, “el Congreso no quiso aprobar el PGN del 2025, entonces una discusión que viene con el Congreso y el ambiente político va a estar más difícil y espero que el Presidente y el ministro Bonilla examinen ese panorama”.

Enfatizó en que no solo está de por medio la imagen del ministro, también están las finanzas, el PGN del 2025 y lo que significaría el desempeño de las finanzas del país para el próximo año, “esperemos que el Congreso sepa asumir y encarar esta discusión. Alejandro Gaviria planteó que la Comisión de Crédito Público sobra, es un peaje extorsivo. Con comisiones económicas es suficiente para tomar las decisiones”.