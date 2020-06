Economistas hacen reparos a los días sin IVA

Luego del primer día sin IVA en el que los economistas reportaron que se registró una masiva participación, estos mismos expertos advierten en Norte de Santander que la población vulnerable no contaba con recursos para participar en este primer día de este ejercicio y esto solo genera un riesgo en la propagación de la pandemia del Coronavirus.

Sergio Jiménez, Economista, le dijo a Caracol Radio que “esta política puede que no tenga el efecto esperado o el efecto buscado. Un requisito es tener tarjeta débito o tarjeta de crédito, lo que no tienen los estratos bajos como uno o dos, los más golpeados en esta crisis por la cuarentena. Yo no soy optimista de los beneficios que esto vaya a traer sobre la población más necesitada, más desfavorecida”.

Manifestó además que “en días anteriores se presentó información de ciertas plataformas que estaban planteando que algunos comercios aumentaron el precio de los bienes para que al reducir el IVA puedan mantener sus ganancias todavía”.

Indicó que “uno de los mayores problemas que veo aquí es el tema del confinamiento, el tema de estar a un metro o dos, esto fue un completo caos. La gente no guardó distancias y esto es un riesgo sanitario. La pandemia puede aumentar notablemente en nuestro país en un corto tiempo”.

Por último pidió analizar las condiciones para adelantar los dos días sin IVA que se desarrollarán el próximo mes.